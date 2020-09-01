Как в Петербурге проходят школьные линейки: фоторепортаж

Петербуржцы 1 сентября по традиции отмечают День знаний. Кто-то сегодня пошел в школу впервые, а некоторые вернулись к учебе после каникул.

Сегодня городские школы открывают двери для 535 тыс. учеников. Впервые школьный звонок прозвенит для 62 тыс. первоклассников.

В День знаний линейки проходят во всех школах, но только для учеников 1 и 11 классов, для которых этот учебный год будет по-настоящему особенным. Gazeta.SPb.ru показывает своим читателям как ребята отправились получать знания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские власти поздравили школьников с Днем знаний.