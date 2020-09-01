Петербургские власти поздравили школьников с Днем знаний

Правительство Петербурга поздравило городских школьников и студентов, которые сегодня вернулись к учебе или пошли на нее впервые.

Сегодня, 1 сентября, школьный звонок прозвенит для 535 тыс. школьников, в том числе для 62 тыс. первоклашек. Вузы распахнули двери для 50 тыс. первокурсников, которые отправились получать высшее образование, а более 300 тыс. студентов вернулись к учебе после каникул. Также десятки тысяч бывших школьников пошли учиться в колледжи.

Городской губернатор Александр Беглов поздравил всех петербургских обучающихся и заметил, что некоторые из учеников пойдут в новые школы, оборудованные бассейнами, спортплощадками и самым современным оборудованием.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, как проходят линейки в школах Петербурга 1 сентября. Все школы продезинфицированы, а школьники кроме цветов несут на торжественные линейки еще и в масках.