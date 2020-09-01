В петербургских автобусах пассажирам вместе с билетами начнут выдавать чеки

Начиная с 1 сентября в автобусах СПб ГУП «Пассажиравтотранс» кондукторы будут выдавать пассажирам фискальные чеки.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту, чек пассажир сможет получить вместе с привычным бумажным билетом при оплате наличными. Если же оплата производится с помощью банковской карты, то пассажиру будет доступен электронный фискальный чек, который можно будет запросить в личном кабинете владельца платежного средства на официальном сайте СПб ГУП «Пассажиравтотранс». Отметим, что получить документ, подтверждающий оплату, можно будет через сутки после поездки.

Фискальные чеки в ближайшее время начнут выдавать все городские перевозчики на всех маршрутах. Нововведение связано с переходом на новую модель обслуживания в транспорте.

Фискальные чеки могут быть удобны для работодателей, которые оплачивают проезд для своих работников. Они позволят составить полный отчет передвижений и затраченных денежных средств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге из-за роста пассажиропотока на маршруты пустят дополнительные автобусы.