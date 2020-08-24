В Петербурге из-за роста пассажиропотока на маршруты пустят дополнительные автобусы

С 24 августа на маршрутах №№ 102, 196, 328 и 375 количество автобусов будет увеличено на 15 единиц в связи с ростом пассажиропотока.
Специалисты петербургского Комитета по транспорту зафиксировали увеличившееся число пассажиров на ряде маршрутов и запустили дополнительные автобусы с целью повышения комфорта перевозок для горожан и уменьшения интервалов движеия транспорта.
Помимо автобусов №№ 102, 196, 328 и 375, с 24 августа будет полностью восстановлен маршрут №375А, курсирующий между Павловском и «Славянкой», приостановленный на время действия противоэпидемических ограничений. В комитете отмечают, что рост показателей пассажиропотока в это время года — традиционное явление, жители возвращаются с летнего отдыха и готовятся к учебному году.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург стал самым популярным туристическим направлением осени среди тех, кто предпочитает путешествовать на поездах.