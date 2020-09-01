В поселке Советский грудной ребенок умер во сне

В поселке Советский грудной ребенок умер во сне
Малышка умерла во сне. Фото: pixabay

В Выборгском районе Ленобласти следователи организовали проверку по факту смерти семимесячной девочки. Об этом сообщили в областном управлении СК РФ.

Тело малышки было найдено в квартире в поселке Советский в Выборгском районе региона. Предварительно, 16-летняя мать младенца уложила ее на дневной сон. Через некоторое время она пошла проверить дочь и заметила, что девочка не дышит.

Девушка сразу вызвала бригаду скорой помощи. Однако прибывшим на место врачам оставалось только констатировать смерть ребенка.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства и причины смерти младенца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что следователи в Петербурге начали проверку после обнаружения пакета с мертвым младенцем. Мать девочки госпитализировали с послеродовым кровотечением.

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