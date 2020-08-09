Следователи в Петербурге начали проверку после обнаружения пакета с мертвым младенцем

Следственные органы СК РФ по Петербургу приступили к доследственной проверке после обнаружения тела новорожденной девочки в квартире дома на Стародеревенской улице.

Как сообщили в городском ГСУ СК РФ, правоохранители с участием следователей-криминалистов и судмедэксперта осмотрели место происшествия. Сейчас устанавливаются обстоятельства и причина смерти младенца. Все произошло вечером 8 августа.

Стражи порядка установили, что мать девочки — женщина 1993 года рождения. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии. У нее диагностировано послеродовое кровотечение.

По данным 78.ru, в полицию с сообщением о найденном трупе обратился житель Петербурга. Сначала он заявил, что нашел пакет с телом на улице и принес домой.

После он передумал и сообщил, что пакет с трупом ребенка ему принесла знакомая. По его словам, в этот день он выпивал с 3-4 знакомыми, в числе которых была и мать погибшей девочки.

Путаницу в показаниях он объяснил тем, что является инвалидом второй группы и имеет проблемы с памятью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мертвый мужчина в подгузнике лежал у кладбища в Ленобласти.