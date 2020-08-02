Мертвый мужчина в подгузнике лежал у кладбища в Ленобласти

Мертвый мужчина в подгузнике лежал у кладбища в Ленобласти
Тело нашли у кладбища. Фото: flickr.com

Стражи порядка пытаются выяснить личность мужчины, тело которого было найдено рядом с погостом во Всеволожском районе Ленобласти. На нем не было одежды, только памперс.

Об этом сообщает 47news, ссылаясь на правоохранительные органы. Труп мужчины был обнаружен местными жителями в пятницу, 31 июля. Голый мужчина без признаков жизни был одет только в памперс. Его нашли в подлеске рядом с кузьмоловским кладбищем.

Как рассказали в полиции, на вид ему около 60 лет, невысокий и седой. Следов насильственной смерти на теле не нашли.

Сейчас правоохранители занимаются установкой личности и обстоятельств смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кудрово нашли труп мужчины с темным прошлым. Его нашли рядом с припаркованным автомобилем.

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