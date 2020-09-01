Здание новой школы во Фрунзенском районе открылось в День Знаний

Во вторник, 1 сентября, двери для школьников открыло новое среднеобразовательное учреждение №226.

На торжественную линейку, из-за коронавирусных ограничений, в этом году пришли только первоклашки и учащиеся выпускных классов.

На празднике лично присутствовала вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, которая отметила, что город успешно справился со всеми сложностями в прошлом учебном году и активно подготовился к возобновлению очного обучения в школах с 1 сентября. Во всех учреждениях проводятся уборки и дезинфекции, а также закуплены специальные средства. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В новой школе для учеников с 1 по 11 классы создали 33 класса. В каждом из них были выделены места для обучающихся с ограниченными возможностями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, какой должна быть дезинфекция в школах и кому жаловаться в случае ее отсутствия.