Какой должна быть дезинфекция в школах и кому жаловаться в случае ее отсутствия

На фоне эпидемии Covid-19 и в преддверии нового учебного года в очном формате родителей беспокоит безопасность их детей. Поэтому Gazeta.SPb.ru рассказывает о том, какой должна быть дезинфекция школьных помещений и куда можно обратиться с жалобой в случае ее ненадлежащего проведения или полного отсутствия.

Рекомендации по проведению дезинфекционных мероприятий, направленных на нераспространение Covid-19, в том числе в образовательных учреждениях, дает Роспотребнадзор. В его территориальный отдел по Петербургу можно обратиться с жалобой в письменном виде (хорошо, если при этом будут еще и фотографии), если дезинфекция, по мнению родителей, в школах проводится недостаточно хорошо. Однако перед этим стоит все же сначала поговорить с руководством учебного заведения. Но если оно не отреагирует на замечания, тогда с представителями РОНО или комитета по образованию.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, обработку школьных помещений и мебели, а также проветривание в целях профилактики коронавирусной инфекции нужно проводить во время перемен и после уроков. Т.е. когда поблизости нет детей. Протирать обеденные столы и мыть посуду и приборы следует после каждого приема пищи.

Дезинфекция детских образовательных учреждений бывает профилактической и очаговой. Первую нужно проводить регулярно. Она должна включать в себя, в том числе влажную уборку. Этот метод называется механическим. Но есть еще физический — он обеспечивает гибель опасных микроорганизмов за счет высокой температуры и ультрафиолетового облучения. А также химический — он подразумевает использование дезинфицирующих средств.

К слову, в детских учреждения можно применять дезинфекционные средства только четвертого класса опасности. В присутствии детей нельзя распрыскивать никакие средства. А при использовании того или иного препарата следует обращать внимание на его активное действующее вещество. Нельзя, например, применять альдегидосодержащие, а кислородо- и хлорсодержащие могут нанести вред слизистой глаза. Кроме того, дезинфекционные средства нужно менять примерно раз в квартал, так как микроорганизмы к ним привыкают.

Напомним, в преддверии нового учебного года в рамках профилактики коронавирусной инфекции все петербургские школы должны были провести дезинфекцию помещений. Об этом на заседании по борьбе с коронавирусом заявил губернатор города Александр Беглов. По его словам, в каждом учебном заведении также должно быть оборудование для обеззараживания воздуха. Кроме того, за каждым классом должен быть закреплен отдельный вход и выход из здания, а занятия должны проводиться по индивидуальному графику.