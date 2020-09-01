В Ленобласти в ночь на среду ожидаются заморозки

В Главном управлении МЧС России по Ленобласти предупредили о грядущих ночных заморозках.

В среду, 2 сентября, ночью серьезно похолодает — температура будет колебаться от +2 до +7 градусов, а местами опустится до -1 градуса. Спасатели предупреждают местных жителей о возможных переохлаждениях и просят соблюдать меры предосторожности. Ночью и утром ожидается туман. Днем температура воздуха максимально поднимется до +20 градусов тепла. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Также, в среду в регионе установится переменная облачность. В течение дня подует умеренный ветер восточного и юго-восточного направлений. Показатель атмосферного давление будет расти вверх.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре в европейской части России.