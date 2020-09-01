В Ленобласти мать могла задушить собственную семимесячную дочь

Сама девушка уверяет, что уложила ребенка спать и как наступила смерть она не знает.

В Выборгском районе Ленинградской области 31 августа при странных обстоятельствах умерла семимесячная малышка. Об этом сообщают в правоохранительных органах.

В отношении матери ребенка возбудили уголовно дело, ее обвиняют в убийстве. По предварительным данным, 16-летняя девушка душила девочку, что и стало причиной смерти. В СУ СК РФ по региону отметили, что проводится проверка и выясняются все обстоятельства инцидента.

Подозреваемая уверяет, что уложила ребенка спать, а через некоторое время обнаружила ее в кроватки бездыханной. Она вызвала врачей, которые констатировали смерть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в поселке Советский грудной ребенок умер во сне.