В Ленобласти мать могла задушить собственную семимесячную дочь

В Ленобласти мать могла задушить собственную семимесячную дочь
Ребенок умер от удушения. Фото: pixabay.com

Сама девушка уверяет, что уложила ребенка спать и как наступила смерть она не знает.

В Выборгском районе Ленинградской области 31 августа при странных обстоятельствах умерла семимесячная малышка. Об этом сообщают в правоохранительных органах.

В отношении матери ребенка возбудили уголовно дело, ее обвиняют в убийстве. По предварительным данным, 16-летняя девушка душила девочку, что и стало причиной смерти. В СУ СК РФ по региону отметили, что проводится проверка и выясняются все обстоятельства инцидента.

Подозреваемая уверяет, что уложила ребенка спать, а через некоторое время обнаружила ее в кроватки бездыханной. Она вызвала врачей, которые констатировали смерть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в поселке Советский грудной ребенок умер во сне.

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В Ленобласти мать могла задушить собственную семимесячную дочь
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