Ученые назвали ранний признак болезни Альцгеймера

Ученые назвали ранний признак болезни Альцгеймера
Симптомы деменции и болезни Альцгеймера - потеря памяти, ослабление интеллекта. Фото: pixabay.com

Европейские нейрофизиологи выявили, какие проблемы испытывают люди, имеющие наследственную предрасположенность к наиболее распространенному виду деменции — болезни Альцгеймера.

Тревожным звонком может стать проблема с ориентированием в пространстве. За него отвечают ячейки сетки в энторинальной коре мозга. Как правило, болезнь первым делом нарушает именно ее нормальную деятельность.

Чтобы подтвердить или опровергнуть свои догадки, ученые провели исследования с добровольцами. У 202 из них не было генетической предрасположенности к болезни, а у 65 фиксировался большой риск ее возникновения. Каждому из участников испытаний предлагалось выполнить навигационную задачу. В ее рамках нужно было найти верный путь в условиях отсутствия каких-либо внешних ориентиров. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances.

Выяснилось, что добровольцы с предрасположенностью к болезни не смогли выполнить задачу так хорошо, как другие испытуемые.

Эксперимент помог ученым понять, что ячейки в энторинальной коре мозга связаны с навигацией без внешних сигналов. Что еще раз подтвердило важность данной части головного мозга при болезни Альцгеймера.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что найдено средство для восстановления памяти при болезни Альцгеймера.

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