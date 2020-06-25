Найдено средство для восстановления памяти при болезни Альцгеймера

Поможет белок, содержащийся в соевых бобах.

Об этом стало известно 25 июня. Обо всем говорится в статье, опубликованной в журнале Science of Food. Ученые японского университета пришли к выводу, что белок, содержащийся в соевых бобах, хорошо влияет на процесс восстановления памяти при болезни Альцгеймера.

Для того, чтобы выяснить это, ученые наблюдали за грызунами. Им давали несколько дней необходимое соединение веществ и те демонстрировали хорошие результаты. Употребление белка хорошо влияло на долговременную и кратковременную память.

Теперь эксперты хотят провести эксперименты, участниками которых станут люди. Только так можно подтвердить предположения.

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