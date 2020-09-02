В Петербурге в 2021 году может подорожать проезд

О том, насколько именно вырастут цены, станет известно позднее осенью. Фото: Baltphoto/ Olga/ Androsova

О том, насколько именно вырастут цены, станет известно позднее осенью. Фото: Baltphoto/ Olga/ Androsova

В Северной столице в предстоящем году возможно повышение тарифов на проезд.

Соответствующие заявки на 2021 год подали ГУПы «Пассажиравтотранс», «Петербургский метрополитен» и «Горэлектротранс». Как сообщило Агентство бизнес новостей со ссылкой на СМИ, суммарный размер необходимой валовой выручки составил 83,34 миллиарда рублей.

О том, насколько именно вырастут цены, станет известно позднее осенью. В этом году проезда в общественном транспорте подорожал на десять рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что замначальника «Петербургского метрополитена» Фурса покидает свой пост.