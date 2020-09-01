Замначальника «Петербургского метрополитена» Фурса покидает свой пост

Замначальника &#171;Петербургского метрополитена&#187; Фурса покидает свой пост
Замначальника метрополитена выходит на пенсию. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Заместитель начальника «Петербургского метрополитена» Аркадий Фурса уходит со своей должности по причине выхода на пенсию. Работе в подземке он отдал более 40 лет своей жизни.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на пресс-службу городского метрополитена, Фурса уходит с поста замначальника в связи с достижением пенсионного возраста.

Добавим, что занимая должность заместителя начальника городского метрополитена Фурса занимался вопросами капитального строительства. Стоит отметить, что он является заслуженным строителем России.

Ранее пост главы петербургской подземки покинул Владимир Гарюгин, который также отправился на пенсию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сергей Харлашкин уходит с поста гендиректора «Метростроя». Заявление об увольнении он написал по собственному желанию.

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