«Лежит без движения»: маршрутка сбила человека на Подвойского

&#171;Лежит без движения&#187;: маршрутка сбила человека на Подвойского
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием пешехода. По словам очевидцев, он попал под колеса общественного транспорта.

Дорожный инцидент произошел сегодня утром, 2 сентября, у дома №34 по улице Подвойского. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Очевидцы рассказали, что маршрутка сбила человека около 7:15, рядом с ним была открытая банка с алкоголем. Они добавили, что наезд произошел в 100 метрах от регулируемого пешеходного перехода. Пострадавший лежал под автобусом без движения.

Движение на участке затруднено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Синопской иномарка влетела в автобус, водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

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«Лежит без движения»: маршрутка сбила человека на Подвойского