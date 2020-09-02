На Синопской иномарка влетела в автобус, водителя госпитализировали в тяжелом состоянии

Одного из водителей госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Одного из водителей госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге на Синопской набережной произошло ДТП с участием двух транспортных средств. Одного человека доставили в больницу.

Авария случилась в ночь на среду, 2 сентября, около 0:18 у дома №10. 30-летний водитель за рулем легкового авто марки Skoda врезался в попутный автобус.

Как сообщили в УГИБДД по городу и Ленобласти, водитель легковушки был госпитализирован с тяжелыми травмами.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водители заметили, что на Дороге жизни лежит бездыханное тело лося. Они предположили, что его сбил автомобиль, но виновника на месте инцидента не оказалось.