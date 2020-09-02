Лжегазовики стащили мобильник пенсионерки, а после сняли с ее карты 30 тысяч

В Приморском районе Петербурга лжегазовики оставили пенсионерку без телефона, а позже обчистили ее карту.

Преступный инцидент произошел 22 августа в доме №22 по Ланскому шоссе. В отдел полиции 1 сентября обратилась 74-летняя женщина с заявлением о том, что к ней в квартиру пришли двое неизвестных, которые представились сотрудниками «Ленгаза».

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчины установили прибор учета расхода газа. После их ухода пенсионерка обнаружила пропажу мобильного телефона.

На следующий день неизвестные снова пришли к пожилой горожанке, чтобы получить оплату за установку прибора. Женщина передала им свою банковскую карту, с которой позже списали 30 тыс. рублей.

В службе «Ленгаза» пенсионерке ответили, что сотрудников к ней не направляли. Примет мужчин она не запомнила.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что домушник обчистил квартиру медсестры на Королева. Сумму ущерба она оценила в 155 тыс. рублей.