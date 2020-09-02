В Калининском районе неизвестный поджег внедорожник жителя Карелии

В Калининском районе неизвестный поджег внедорожник жителя Карелии
Нарушителя закона ищут правоохранители. Фото: pixabay.com

Правоохранительные органы начали поиски преступника, решившего уничтожить чужой автомобиль на проспекте Науки.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию в ночь на среду, 2 сентября, поступил сигнал от очевидца, который сообщил о горящей машине.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные и правоохранители. Установлено, что транспортное средство Nissan X-Trail сгорело частично. Его владельцем является 64-летний житель Карелии. Также, выяснилось, что случившееся засняли камеры видеонаблюдения.

На видео полицейские увидели как неизвестный мужчина подбегает к внедорожнику, выливает на него горючую жидкость, поджигает и скрывается с места преступления.

В ближайшее время будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Злоумышленник объявлен в розыск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцу дали два года «строгача» за поджог Mercedes знакомого.

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