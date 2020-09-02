В ЦПКиО имени Кирова хотят запретить ездить на велосипедах и электросамокатах

В Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова обеспокоены участившимися случаями наездов на пешеходов и белок.

Во вторник, 1 сентября, в официальной группе парка в социальной сети «Вконтакте» появился пост, в котором администрация рассуждает, будет ли дальше пускать на территорию зоны отдыха велосипедистов и владельцев самокатов, а также интересуется мнением самих любителей ЦПКиО.

В настоящее время продолжает действовать запрет на велопрогулки по выходным, однако в ближайшем будущем он может распространиться и на будние дни. Все дело в том, что отдыхающие стали жаловаться на большое количество велосипедов и самокатов в парке. Владельцы транспортных средств зачастую мешают спокойным прогулкам и представляют угрозу для пешеходов, в том числе и самых маленьких. Также, страдают и белки, которых становятся жертвами случайных наездов. Неприятно и то, что гибель животных происходит на глазах у окружающих.

В связи с этим в ЦПКиО в 2020 году решили задуматься о введении полного запрета на передвижение на самокатах и велосипедах. Администрация заверяет, что все понимает и не хочет ущемлять ничьи интересы, но безопасность отдыхающих и животных является приоритетом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, как ЦПКиО возобновит работу после снятия ограничений.