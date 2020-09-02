Шихан Куштау в Башкирии присвоили статус природного памятника

Шихан Куштау в Башкирии присвоили статус природного памятника
Шихан Куштау. Фото: Wikiрedia

Башкирская гора Куштау получила официальный статус памятника природы. Теперь Шихан Куштау является особо охраняемой природной территорией.

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал соответствующее постановление. Гора получила охранный статус для сохранения редких растений, животных и уникальных природных ландшафтов.

«В вопросе Куштау — точка. И это решение — прежде всего признание и уважение тысячам наших жителей, сказавших свое слово», — сообщил Радий Хабиров в своем Facebook.

Горы Шиханы — это древние коралловые рифы, которые образовались на днем Пермского моря более 230 триллионов лет назад. Подобная форма рельефа есть лишь в Австралии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что активисты добились остановки разработки горы Куштау. Глава Башкирии согласился с тем, что происходящее является не только конфликтом интересов, но и ценностей.

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