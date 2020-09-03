Как записать ребенка в детский сад

Gazeta.SPb.ru рассказывает, как занять очередь на оформление ребенка в детский сад, какие нужно собрать документы, почему дошкольное учреждение может отказать в приеме и кто имеет право на внеочередное и первоочередное зачисление.

Для начала напомним, что дошкольным считается возраст от 2 месяцев до 7 лет. Хотя обычно детские сады принимают с 2 с половиной или 3 лет. Дело в том, что не во всех дошкольных организациях есть соответствующие младшие возрастные группы.

Перед тем как оформить ребенка в детский сад, необходимо встать в очередь и получить направление на место в нем. А чтобы занять очередь, придется подать заявление в региональный орган власти в сфере образования. При этом можно выбрать от 2 до 5 дошкольных организаций.

Детский садик может отказать в приеме лишь в одном случае — если в нем нет мест. А записаться можно хоть с момента рождения ребенка (стоит помнить, что на уровне регионов, муниципалитетов и организаций могут быть возрастные ограничения).

Удобнее всего вставать в очередь на портале госуслуг. Там для этого есть специальная графа «Запись в детский сад», а также возможность проверять свое место в очереди.

Направление в детский сад родители ребенка получают тогда, когда в дошкольной организации появляется свободное место.

Для записи в детский сад понадобятся следующие документы (их перечень зависит от гражданства ребенка и места подачи заявления): само заявление на прием в дошкольную организацию, паспорт заявителя, медкарта с результатами стандартного медосмотра (если ребенок идет в детский сад впервые), оригинал свидетельства о рождении (или другой документ, подтверждающий родство с заявителем), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания на закрепленной с детским садом территории (или другой документ с соответствующими сведениями).

Кроме того, с дошкольной организацией можно заключить договор об образовании. В течение трех дней после этого руководитель детского сада зачислит ребенка на обучение. На каждого оформляется личное дело, где содержатся и хранятся все предоставленные при поступлении документы.

Отметим, что для зачисления в детский сад существуют льготы. Есть родители, которые имеют внеочередное и первоочередное право. Так, самыми первыми места в садиках получают дети граждан из подразделений особого риска (в том числе в случае их смерти), людей, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, прокуроров и судей, сотрудников Следственного комитета РФ, а также погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и военнослужащих специальных сил по обнаружению и пресечению деятельности террористических организаций.

На первоочередное зачисление в детский сад имеют право дети военнослужащих, сотрудников полиции и органов внутренних дел, а также лиц со специальным званием, работающих, например, на таможне или в противопожарной службе, а также в других государственных учреждениях. Эта же льгота распространяется на детей-инвалидов, детей из неполных и многодетных семей, а также детей, чьи братья и сестры уже ходят в конкретный детский сад и т.д.

Напомним, что с 27 июля детские сады Петербурга заработали в обычном режиме. До этого в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции для граждан функционировали дежурные группы.