Жители Петербурга и Ленобласти составили топ-5 грибных мест

Жители Северной столицы и Ленинградской области поделились секретными местами на территории Ленобласти, где лучше всего собирать грибы.

Информация об этом появилась в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Большинство опытных грибников советуют отправляться за «добычей» под Выборг, там можно найти подосиновики, подберезовики и боровики. На втором месте оказалось Лосево, где можно набрать вдоволь подосиновиков и белых грибов.

Также в тройку лидеров вошла Вырица, изобилующая лисичками, груздями и сыроежками. Популярными направлениями, кроме вышеперечисленных, являются станция Стекольная в Тосненском районе и микрорайон Бернгардовка во Всеволожском районе города.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МЧС предупреждает о наиболее опасных местах для грибников.