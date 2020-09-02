Жители Петербурга и Ленобласти составили топ-5 грибных мест

Жители Петербурга и Ленобласти составили топ-5 грибных мест
Большинство грибников предпочитает ехать на "тихую охоту" под Выборг. Фото: pixabay.com

Жители Северной столицы и Ленинградской области поделились секретными местами на территории Ленобласти, где лучше всего собирать грибы.

Информация об этом появилась в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Большинство опытных грибников советуют отправляться за «добычей» под Выборг, там можно найти подосиновики, подберезовики и боровики. На втором месте оказалось Лосево, где можно набрать вдоволь подосиновиков и белых грибов.

Также в тройку лидеров вошла Вырица, изобилующая лисичками, груздями и сыроежками. Популярными направлениями, кроме вышеперечисленных, являются станция Стекольная в Тосненском районе и микрорайон Бернгардовка во Всеволожском районе города.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МЧС предупреждает о наиболее опасных местах для грибников.

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