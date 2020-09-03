Под Лугой пожарные тушили заброшенное здание

В 3:56 пожар был ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В 3:56 пожар был ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Лужском районе Ленобласти загорелось заброшенное здание. Пожарные боролись с огнем чуть больше часа.

Возгорание произошло в четверг, 3 сентября, в поселке Серебрянский на Лужской улице. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 2:36. К месту происшествия незамедлительно выехали четыре сотрудника части на одной спецмашине.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, постройка полыхала на площади 200 «квадратов».

В 3:56 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожарные в ночь на четверг тушили дом с сараем в Тихвине.