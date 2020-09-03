Пожарные в ночь на четверг тушили дом с сараем в Тихвине

Прошедшая ночь в городе Тихвин в Ленинградской области выдалась беспокойной из-за вспыхнувшего пожара в одном из домов.

В экстренные службы в ночь на четверг, 3 сентября, поступило сообщение о возгорании на улице Гагарина. По указанному адресу сразу же отправились работники дежурных пожарных смен 47 региона. В общей сложности было задействовано 8 спасателей и две единицы специальной техники. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Ленинградской области.

Оказавшись на месте происшествия, пожарные застали крупное возгорание в частном доме и сарае — пламя объяло площадь в 100 квадратных метров. Ликвидировать пожар удалось к 2:35. Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожар унес жизнь мужчины в Калининском районе. Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на Светлановском проспекте.