На Садовой мужчина отобрал телефон у прохожего, а после сам сдался полиции

В Адмиралтейском районе Петербурга мужчина отобрал телефон у горожанина, а позже сам сдался полицейским.

Преступный инцидент произошел 30 августа у дома №85 по улице Садовой. В отдел полиции обратился 33-летний мужчина, администратор туристического отдела ООО «Петро отель». Он рассказал, что неизвестный, применив физическую силу, открыто похитил у него телефон Huawei, после чего скрылся.

Как стало известно gazeta.spb.ru, гаджет мужчина оценил в 40 тыс. рублей.

Во вторник, 1 сентября, злоумышленник сам явился в полицию. Им оказался 35-летний мужчина, рубщик по металлу ООО «Галс». По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Похищенное не изъято.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мошенники взяли у пенсионерки деньги за лекарства, но препараты так и не отдали.