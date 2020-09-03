Россия возобновляет полеты в Египет, Мальдивы и ОАЭ

Россия возобновляет полеты в Египет, Мальдивы и ОАЭ
Распоряжение о восстановлении перелетов в эти государства подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Фото: pixabay

Россия объявила о возобновлении авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Об этом стало известно в четверг, 3 сентября. Согласно постановлению, в столицу Египта Каир рейсы будут осуществляться трижды в неделю, в Дубай и столицу Мальдивской Республики Мале — два.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на правительство РФ, такое решение было предложено оперштабом, исходя из данных об эпидемиологической обстановке в странах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав уточнил сроки начала массовой вакцинации от COVID-19. Известно, поставки вакцины от коронавирусной болезни начнутся ближе к новому году. В настоящее время полным ходом идут тестовые испытания. С ноября декабря медики приступят к массовой вакцинации населения.

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