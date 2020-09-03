Петербург в глобальном рейтинге вузов THE представили пять университетов

Петербург в глобальном рейтинге вузов THE представили пять университетов
Политехнический университет Петра Великого. Фото: spbstu.ru

В среду, 2 сентября издательство Times Higher Education (THE) опубликовал традиционный рейтинг World University Rankings, обновляемый каждый год. В общей сложности, в перечне представлены 1527 высших учреждений мира. Из них 48 — вузы России.

Петербургские университеты по сравнению с показателями прошлого года, значительно поднялись в рейтинге.

Политехнический университет Петра Великого в 2020 году отныне располагается в группе 301-350 высших заведений мира, хотя еще в прошлом году находился в шестой сотне.

Резкий подъем в рейтинге обеспечил себе и Горный университет. Он перекочевал из группы 800-1000 в группу 401-500.

Санкт-петербургский государственный университет остался на прежней позиции в группе 601-800. ЛЭТИ имени Ульянова также сохранил свое место в рейтинге (группа 1001+). Университет ИТМО же немного опустился, попав в группу 501-600 (в прошлом году 401-500). Об этом сообщает пресс-служба комитета по науке и высшей школе.

Результаты прокомментировал Председатель комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов, подчеркнув, что подъем в рейтинге вузов Северной столицы демонстрирует качество российской системы образования и привлекает для обучения в городе большое количество иностранных студентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Политехнический университет получил патент на малогабаритный электромобиль.

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