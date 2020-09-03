Петербурженку посадят на три года за продажу липовой путевки, ее объявили в розыск

Петербуржец заплатил 35,6 тысяч за ненастоящую путевку в Италию. Фото: Pixabay

Петербуржец заплатил 35,6 тысяч за ненастоящую путевку в Италию. Фото: Pixabay

Суд вынес приговор в отношении петербурженки, которая продала несуществующую путевку. Деньги она присвоила себе.

Дело о мошенничестве рассматривал Калининский районный суд.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, суд установил, что летом прошлого года злоумышленница заключила договор от имени туристического агентства. За 35,6 тысяч рублей она продала тур в Италию. Клиента убедили, что он получил проживание, трансфер, медицинскую страховку и мультивизу. Ничего этого предоставлять фигурантка дела не собиралась.

Во время судебного следствия злоумышленница вину признала, но на заседание не явилась – ее объявили в розыск.

Суд назначил ей наказание сроком на два года. По совокупности приговоров ее отправят в колонию общего режима на три года.