Как все устали от «3 сентября»: «Вконтакте запрещает шутки, Шуфутинский сопротивляется

Песня 72-летнего советского, российского и американского исполнителя Михаила Шуфутинского «Третье сентября» уже давно успела стать мемом. «Вконтакте» пришлось в четверг защитить уставших пользователей от шуток. Сам шансонье считает такие меры глупыми.

Строчки «Я календарь переверну // И снова третье сентября», — давно стали основой для всевозможных мемов и шуток и уже даже успели надоесть многим пользователем. Вспомнить о песне шансонье Михаила Шуфутинского в определенный день сентября – многолетняя традиция.

Шутить над значением песни стал и сам Шуфутинский. На своей странице в Instagram он публикует шутливые ролики о приближении даты, в том числе в стиле фильмов ужасов.

В них же исполнитель рекламирует социальную сеть «ВКонтакте». Примечательно, что социальная сеть объявила себя территорией, свободной от шуток о третьем сентября.

Так, в умной ленте новостей все записи со строчками из песни должны помечаться специальным предупреждением. Отмечалось, что социальная сеть так решила позаботиться о пользователях, которые устали от шуток.

Команда «ВКонтакте» запустила в «Клипах» также хештег #не3сентября, чтобы показать альтернативную повестку дня.

Сам певец деятельность социальной сети назвал «очередной глупостью».

«Шутки в нашей стране когда-нибудь вредили? Это очередная глупость», — заявил Шуфутинский РБК.

Автором песни-мема стал Юрий Николаев. Аранжировку сделал Евгений Кобылянский. Шуфутинский при этом отмечал, что 3 сентября стал знаковым для него днем – через два года после создания песни в этот день у него родился старший внук.