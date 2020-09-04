Почти половина россиян признались, что хотели бы провести пенсию на море

Около трети респондентов ответили, что их устраивает отдых на отечественных курортах. Фото: pixabay

Около трети респондентов ответили, что их устраивает отдых на отечественных курортах. Фото: pixabay

Россияне рассказали, как хотели бы провести свою пенсию. Оказалось, что ухаживать за грядками в пожилом возрасте хотят вовсе не все.

Как сообщает ТАСС, почти 23% опрошенных будущих пенсионеров хотели бы брать экскурсионные и образовательные туры. Еще чуть более 18% респондентов предпочли бы ездить отдыхать на пляж, а 48,3% россиян признались, что к пенсии мечтают уехать жить на море насовсем. И лишь 14,7% отвечающих предпочли бы провести свою пенсию на даче, ухаживая за грядками.

Чаще всего самыми комфортными местами для жизни россияне называли Крым, Сочи и Байкал. Около трети респондентов ответили, что их устраивает отдых на отечественных курортах. Но другая треть заявляет, что им не нравится уровень сервиса в России. В пятерку самых комфортных мест для отдыха вошли Сочи, Петербург, Крым, Москва и Байкал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что половина россиян считают датой начала Второй мировой войны 1941 год.