Почти половина россиян признались, что хотели бы провести пенсию на море

Почти половина россиян признались, что хотели бы провести пенсию на море
Около трети респондентов ответили, что их устраивает отдых на отечественных курортах. Фото: pixabay

Россияне рассказали, как хотели бы провести свою пенсию. Оказалось, что ухаживать за грядками в пожилом возрасте хотят вовсе не все.

Как сообщает ТАСС, почти 23% опрошенных будущих пенсионеров хотели бы брать экскурсионные и образовательные туры. Еще чуть более 18% респондентов предпочли бы ездить отдыхать на пляж, а 48,3% россиян признались, что к пенсии мечтают уехать жить на море насовсем. И лишь 14,7% отвечающих предпочли бы провести свою пенсию на даче, ухаживая за грядками.

Чаще всего самыми комфортными местами для жизни россияне называли Крым, Сочи и Байкал. Около трети респондентов ответили, что их устраивает отдых на отечественных курортах. Но другая треть заявляет, что им не нравится уровень сервиса в России. В пятерку самых комфортных мест для отдыха вошли Сочи, Петербург, Крым, Москва и Байкал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что половина россиян считают датой начала Второй мировой войны 1941 год.

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