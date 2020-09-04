Коронавирус закрыл крупнейший бордель в Европе

Самый крупный бордель Европы Pascha, расположенный в Кельне (Германия), не смог пережить коронавирусную пандемию. Его управляющий подал на банкротство.

Как сообщает газета газета Express, управляющий борделя Армин Лобшайд признался, что несколько дней назал подал в суд заявление о банкротстве. Он назвал происходящее немыслимым и пояснил, что во время эпидемии публичный дом потратил все свои средства. Это произошло из-за того, что правительство поставило запрет на секс-услуги во время коронавируса.

Лобшайд подчеркнул, что бордель мог бы избежать банкротства, если бы он был уверен, что в следующем году работа возобновиться. При этом он отметил, что запреты не помешали проститутками продолжать работу — они делают это подпольно и не платят налоги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за время карантина на ресторанных улицах Петербурга закрылось каждое десятое кафе.