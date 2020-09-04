Стали известны регионы, где синоптики обещают аномальную жару

Стали известны регионы, где синоптики обещают аномальную жару
Аномальная жара пришла в российские регионы. Фото: Рixabay

Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд поделился прогнозом на ближайшее время. Жителям нескольких регионов он пообещал аномально высокую температуру.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Вильфанда, температура превысит климатическую норму на 2-6 градусов в южных регионах европейской части страны. «Жара невыносимая» ждет Белгородскую, Курскую и Воронежскую области. Он указал, что погода там разгулялась до 35-37 градусов.

По прогнозу специалиста, жара до 39 градусов идет в Краснодарский край и Адыгею, а в Сочи и Симферополе в ближайшие несколько дней ожидается до 37 градусов.

Вильфанд объяснил, что причиной такой погоды является антициклональный режим на территории всей европейской России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре в европейской части России.

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