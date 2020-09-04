В Сланцевском районе нашли схрон тротиловых шашек в лесу

Пограничники наткнулись на схрон тротиловых шашек в лесном массиве в Сланцевском районе Ленинградской области. Сейчас правоохранительные органы разбираются, кому принадлежат эти боеприпасы.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального Пограничного управления ФСБ. В лесу Сланцевского района были найдены два пакета, в котором находились 40 тротиловых шашек по 400 гр каждая, общий вес боеприпасов составил 16 кг. Пакеты были присыпаны землей.

На место были вызваны сотрудники ОМВД по Сланцевскому району. Сейчас пограничники совместно с полицией устанавливают причастных к закладке схрона и опрашивают местных жителей. Все обстоятельства выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Кузьминском водохранилище нашли боеприпасы времен ВОВ. Опасные предметы вывезли на полигон для утилизации.