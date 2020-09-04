В Сланцевском районе нашли схрон тротиловых шашек в лесу

В Сланцевском районе нашли схрон тротиловых шашек в лесу
Найденные в Ленобласти тротиловые шашки. Фото: Пограничное управления ФСБ по региону

Пограничники наткнулись на схрон тротиловых шашек в лесном массиве в Сланцевском районе Ленинградской области. Сейчас правоохранительные органы разбираются, кому принадлежат эти боеприпасы.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального Пограничного управления ФСБ. В лесу Сланцевского района были найдены два пакета, в котором находились 40 тротиловых шашек по 400 гр каждая, общий вес боеприпасов составил 16 кг. Пакеты были присыпаны землей.

На место были вызваны сотрудники ОМВД по Сланцевскому району. Сейчас пограничники совместно с полицией устанавливают причастных к закладке схрона и опрашивают местных жителей. Все обстоятельства выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Кузьминском водохранилище нашли боеприпасы времен ВОВ. Опасные предметы вывезли на полигон для утилизации.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
боеприпас ленобласть пограничники тротил


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За сутки коронавирусом в мире заразилось рекордное количество человек
В Кировском районе в ДТП пострадал пешеход
В Пулково прилетели петербуржцы из Киргизии
Кокорин хочет дебютировать за «Спартак» в матче против ЦСКА
В Кировском районе ранним утром тушили дачу
На КАД едва проснувшиеся водители угодили в ДТП
В Петербурге воскресенье начинается с пустых дорог
В Сиверском среди ночи тушили дачу