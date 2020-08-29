На Кузьминском водохранилище нашли боеприпасы времен ВОВ

На Кузьминском водохранилище нашли боеприпасы времен ВОВ
В результате никто не пострадал. Фото: 78.mchs.gov.ru

Опасные предметы вывезли на полигон для утилизации.

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга сегодня, 29 августа, нашли несколько боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом пишет ГУ МЧС по городу.

Опасные предметы обнаружили во время поисковых работ на дамбе Кузьминского водохранилища. На место вызвали сотрудников спецслужб, которые вывезли их на полигон. Боеприпасы были уничтожены силами военнослужащих Западного военного округа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пушкинском районе за два дня обнаружили 24 боеприпаса времен войны. В Шушарах были найдены девять минометных мин, пять осколочных гранат, пять гранат Ф-1, три артиллерийских снаряда.

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боеприпасы вов Кузьминское водохранилище


 

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