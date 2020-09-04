Годовалая девочка получила тяжелые травмы в квартире на Большом проспекте В.О.

Полиция разбирается в обстоятельствах травмирования маленького ребенка, который попал в больницу в тяжелом состоянии.
Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло вечером в четверг, 3 сентября, в квартире дома на Большом проспекте В.О. Родители вызвали скорую помощь годовалой дочери, которая, по их словам, упала с кровати на пол.
Уже в медучреждении врачи диагностировали у малышки закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, множественные гематомы, ссадины туловища и конечности. Сейчас девочка находится в тяжелом состоянии.
22-летний отчим ребенка рассказал полиции, что девочка получила травмы, упав с кровати. Известно, что семья на профилактическом учете не стоит.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в поселке Советский грудной ребенок умер во сне.