Уборщицу в бизнес-центре на Ленинском изнасиловал ее бригадир

Уборщицу в бизнес-центре на Ленинском изнасиловал ее бригадир
Бизнес-центр на Ленинском. Фото: google.maps

В Московском районе Петербурга выясняются все обстоятельства изнасилования гражданки Узбекистана, работающей уборщицей.

Все произошло днем в среду, 2 сентября, в бизнес-центр «Ленинский 160». Как стало известно gazeta.spb.ru, 20-летняя уборщица клининговой компании обратилась в полицию и сообщила, что ее изнасиловали. По ее словам, это был ее знакомый, 39-летний бригадир уборщиц той же компании. Он является гражданином Таджикистана.

Бригадира задержали уже через 20 минут после ее звонка на месте происшествия. Одновременно с этим на него составили административный протокол о нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге будут судить мужчину за изнасилование школьницы 14 лет назад.

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