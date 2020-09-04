Петербуржец попал в полицию за стрельбу с балкона на улице Софьи Ковалевской

Петербуржец попал в полицию за стрельбу с балкона на улице Софьи Ковалевской
В мотивах и обстоятельствах стрельбы разбираются полицейские. Фото: Baltphoto

Накануне вечером пьяный житель Петербурга открыл стрельбу в воздух с балкона своей квартиры. Сейчас он задержан.

Как стало известно gazeta.spb.ru, около 17:00 в полицию позвонил житель Калининского района и сообщил, что кто-то открыл стрельбу из автомата с балкона пятого этажа дома №15/5 по улице Софьи Ковалевской.

Прибывший на место происшествия наряд установил стрелка — им оказался 32-летний безработный мужчина. Выяснилось, что изрядно подвыпив, мужчина решил пойти пострелять из списанного охолощенного автомата. К счастью, он стрелял в воздух и никого не задел.

На мужчину составили административный протокол и задержали. Открыто уголовное дело о хулиганстве. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Озерках задержали мужчину за стрельбу из АК-47.

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