В Петербурге бывшая соцработница получила почти 300 тысяч рублей пособия за экс-воспитанника

В Петербурге бывшая соцработница получила почти 300 тысяч рублей пособия за экс-воспитанника
Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Фото: pixabay.com

В Северной столице задержана бывшая сотрудница социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, которую подозревают в мошенничестве.

По данным правоохранительных органов, с марта по июль текущего года злоумышленница предоставила в центр занятости заведомо ложные данные о своем 22-летнем бывшем воспитаннике. Эта информация позволяет получать пособие по безработице, однако на данный момент подопечный подозреваемой находится по арестом за совершенное преступление.

Таким образом, женщина незаконным путем смогла получить почти 300 тысяч рублей. По факту мошенничества при получении выплат Следственное управлении УМВД России по Петроградскому району возбудило уголовное дело. По предварительной информации, нарушительница действовала в сговоре со своим бывшим воспитанником.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о схемах мошенничества с использованием банкоматов.

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