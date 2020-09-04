В Петербурге пансионат оштрафовали на 100 тысяч за инфицированных Covid-19 постояльцев

В Петербурге Красногвардейский районный суд привлек к административной ответственности ООО «Феникс», за игнорирование «коронавирусных» мер.

Об этом стало известно сегодня, 4 сентября. 12 августа был составлен протокол после регистрации двух инфицированных коронавирусом, проживающих в пансионате «Синяя птица» ООО «ФЕНИКС», расположенном в доме №23 по улице Маршала Тухачевского.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, в ходе проверки выяснилось, что после выявления зараженных Covid-19 сотрудники не проводили необходимых мер для недопущения распространения болезни. Кроме того, одна из проживающих, подхватившая коронавирус, продолжала контактировать с другими постояльцами. С 1 августа началась госпитализация граждан. Спустя еще пять дней из 26 постояльцев 13 уехали на карете скорой помощи.

Представитель общества с нарушением согласен, допущенные нарушения устранены. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

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