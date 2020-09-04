Омский врач заявил об отсутствии токсикантов в организме Навального

Токсиколог Сибирского Федерального Округа Александр Сабаев озвучил несколько новых предположений о том, чем может быть вызвано состояние политика Алексея Навального, который две недели находится в коме.

Омские врачи не обнаружили в организме российского оппозиционера повреждений внутренних органов, которые отвечают за вывод токсических веществ, а именно почек, легких и печени. По словам Сабаева, такие данные свидетельствуют о том, что токсикантов в организме блогера не было.

Как сообщили РИА Новости, специалист считает, что ситуация могла быть спровоцирована также диетами, алкоголем, стрессом и переутомлением. Медик также отметил температурный фактор.

Напомним, самочувствие оппозиционера ухудшилось на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Сейчас Навальный подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что белорусское ТВ покажет доказательства фальсификации отравления Навального.