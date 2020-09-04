Выявлены три серьезных симптома рака, которые нельзя игнорировать

Выявлены три серьезных симптома рака, которые нельзя игнорировать
Ученые рассказали о симптомах рака. Фото: pixabay.com

Хирург-онколог Сергей Осминин рассказал о некоторых симптомах рака. По его словам, их нельзя игнорировать, поскольку они могут указывать на ранее развитие онкологического заболевания.

О симптомах рака специалист рассказал в интервью «Комсомольской правде – Петербург».

Так, один из серьезных симптомов – это изжога. Если лечение не помогает, пациенту необходимо сделать гастроскопию.

Еще один опасный симптом – ком в горле. Так организм сигнализирует о перекрытии просвета.

Третий симптом – охриплость голоса и кашель. Бить тревогу следует, если эти симптомы не проходят долгое время.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что нейрофизиологи из США нашли связь между стрессом, гормоном любви окситоцин и проблемами пищеварения. Специалисты выяснили, что цепи окситоцина играют важную роль в реакции желудка на стресс.

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