Вандалы повредили автомобиль на площади Климова

Очевидцы сообщают о вандалах на площади Климова. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Очевидцы сообщают о вандалах на площади Климова. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Петербуржцы сообщают о хулиганстве в Выборгском районе Северной столицы. Три девушки повредили один из автомобилей.

Как пишут горожане в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте», инцидент произошел на площадки Академика Климова.

Там несколько девушек вырвали номера автомобиля. Повредили ли они другие машины, не уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге возбудили уголовное дело после того, как двое мужчин разрисовали фасад Эрмитажа из баллончика. Злоумышленников задержали утром в конце августа, когда они наносили на стену бессмысленные надписи.