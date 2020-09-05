В Сиверском тушили частный дом

Огонь успел охватить площадь в 48 квадратных метров.

В поселке Сиверский в Гатчинском районе Ленобласти этой ночью, 5 сентября, загорелся частный дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Все случилось на Советской улице, на место незамедлительно прибыли десять спасателей. Они обнаружили, что огнем охвачен частный дом площадью 48 квадратных метров. На ликвидацию возгорания потратили более 2,5 часов, уже в четыре часа утра огонь был потушен. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Пока непонятно, что стало причиной пожара и каковы его последствия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что десять пожарных за девять минут спасли полыхающий в Московском районе Ford. В Ford успели сгореть отдельные части.