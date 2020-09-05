Стало известно, где в регионах можно заработать более 100 тыс. рублей

Хорошо заработать можно не только в крупнейших городах. Фото: Pixabay

Хорошо заработать можно не только в крупнейших городах. Фото: Pixabay

Аналитики составили рейтинг вакансий, на которых предлагают высокую зарплату.

Сервис поиска работы HeadHunter предоставил список вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей. В рейтинг попали предложения о работе в регионах страны. Об этом пишет «Российская газета».

Больше всего высокооплачиваемых вакансий оказалось на Крайнем Севере: Чукотке, Якутии и Магаданской области. Так, инженеру-экологу в Чукотке предлагают заработать 150 тысяч рублей, участковому геологу в Забайкальском крае – 120 тысяч, а технологу мясопереработки во Владивостоке – 150 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге назвали самые необычные вакансии. Сообщается, что петербургский рынок труда постепенно набирает обороты после весеннего спада: в июле появилось на 28% больше вакансий по сравнению с июнем.