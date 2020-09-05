В Кировском районе среди ночи полыхала баня

В Кировском районе среди ночи полыхала баня
Баню потушили довольно быстро, никто не пострадал. Фото: Pixabay

На ликвидацию возгорания понадобилось около часа.

В СНТ «Пелла» в массиве Ново-Анненский-Медное в Кировском районе Ленобласти этой ночью, 5 сентября, произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. В населенном пункте горела баня, о чем спасателям доложили примерно в четыре часа утра. Девять человек незамедлительно выехали на место происшествия, где обнаружили полыхающую баню на площади 18 квадратных метров.

На ликвидацию пожара ушло чуть меньше часа. Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало. Пока непонятно, что стало причиной инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сиверском тушили частный дом. Огонь успел охватить площадь в 48 квадратных метров.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
баня кировский район пожар


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дзюба поднялся на четвертое место среди лучших бомбардиров
На Российском проспекте на газоне лежала минометная мина
В России сделали более 38 млн тестов на коронавирус
Субботнее утро в Петербурге начинается с пустых дорог
На Воскресной произошла смертельная авария: погиб пешеход
В Кировском районе среди ночи полыхала баня
Стало известно, где в регионах можно заработать более 100 тыс. рублей
В Сиверском тушили частный дом