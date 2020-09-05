На Воскресной произошла смертельная авария: погиб пешеход

Мужчина скончался на месте, так и не дождавшись помощи. Фото: Pixabay

Мужчина скончался на месте, так и не дождавшись помощи. Фото: Pixabay

Мужчина скончался на месте из-за серьезности полученных травм.

В Центральном районе Санкт-Петербурга этим утром, 5 сентября, произошла смертельная авария. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по региону. Все случилось на Воскресенской набережной – там «Тойота» наехала на мужчину, который переходил дорогу вне «зебры». В результате столкновения гражданин получил серьезные травмы – он скончался на месте, так и не дождавшись помощи врачей.

Обстоятельства инцидента пока что выяснить не удалось. Личность погибшего устанавливается – на вид ему около 40-45 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ДТП на КАД погиб мужчина, другого госпитализировали. На место прибыли медики, которые обнаружили бездыханное тело водителя машины, выброшенное на дорогу от силы удара.