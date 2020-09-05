В ДТП на КАД погиб мужчина, другого госпитализировали

Обстоятельства инцидента выясняются. Пока что не все детали известны.

Этой ночью, 5 сентября, произошла смертельная авария на внешней стороне КАД. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор». Все случилось недалеко от съезда на Октябрьскую набережную. На место прибыли медики, которые обнаружили бездыханное тело водителя машины, выброшенное на дорогу от силы удара. Другой мужчина получил серьезное травмы и был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным, причиной аварии стал алкоголь – в автомобиле обнаружили бутылки из-под спиртного.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, что и как случилось. Прочие подробности не разглашаются.

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