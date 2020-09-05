Субботнее утро в Петербурге начинается с пустых дорог

Субботнее утро в Петербурге начинается с пустых дорог
Причины пробок - ДТП. Фото: "Яндекс. Карты"

Движение затрудненно на КАД, но в общем пробки составляют всего 1 балл.

В Санкт-Петербурге сегодня утром, 5 сентября, практически все дороги свободы. Сервис «Яндекс. Карты» оценил пробки в 1 балл. Судя по карте, движение затрудненно на КАД на участке от пересечения с Рабфаковской улицей до пересечения с Октябрьской набережной. Там произошло сразу четыре аварии, которые усложняют ситуацию.

Также нелегко проехать на участке КАД от трассы М-11 до пересечения с Забалканским проездом. Пробки наблюдаются на площади Восстания, на Народной улице и на улице Бабушкина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Воскресной произошла смертельная авария: погиб пешеход. Обстоятельства инцидента пока что выяснить не удалось. Личность погибшего устанавливается – на вид ему около 40-45 лет.

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