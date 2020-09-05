На Российском проспекте на газоне лежала минометная мина

На Российском проспекте на газоне лежала минометная мина
Боеприпас времен ВОВ. Фото: МЧС РФ

К счастью, никто не успел пострадать.

В Невском районе Санкт-Петербурга 4 сентября нашли минометную мину калибра 82 мм времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в ГУ МЧС по городу.

Боеприпас лежал на Российском проспекте прямо на газоне, о чем спасатели узнали в половину седьмого вечера. Опасный предмет незамедлительно вывезли на полигон силами ОМОН Росгвардии для дальнейшей ликвидации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Кузьминском водохранилище нашли боеприпасы времен ВОВ. Опасные предметы вывезли на полигон для утилизации.

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